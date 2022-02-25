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Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента

Иван Юминов

Экономика
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента.

Размер пенсии, как уточняется, увеличился с 1 января 2022 года. В бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.

Таким образом, устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года. Показатель составит 77,41 процента, а для пенсионеров-ветеранов предусмотрена ежемесячная доплата в размере 4,6 процента, отмечается в документе на портале правовой информации.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.

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