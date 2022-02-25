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Новый центр технополиса «Москва» проверит способность техники работать без помех

Анастасия Колоскова

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Новый центр технополиса «Москва» проверит способность техники работать без помех
Фото: mos.ru

Начал работу центр для испытаний новой техники на электромагнитную совместимость — способность работать, не создавая опасных для другой техники или человека электромагнитных помех. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Современный центр запустила компания «ГЦМО ЭМС», которая размещается на территории ОЭЗ «Технополис Москва» с 2018 года.

— Удобство логистики и современная инфраструктура площадки «Печатники» ОЭЗ Москвы помогли предприятию построить и оснастить в соответствии с последними мировыми тенденциями одну из самых крупных в Москве испытательных лабораторий по ЭМС площадью почти тысячу квадратных метров. В ней используется высокотехнологичное испытательное и измерительное оборудование собственного и зарубежного производства, необходимое для электромагнитных испытаний любой сложности, — рассказал Геннадий Дегтев.

Так, в лаборатории установлена испытательная полубезэховая камера, позволяющая проводить измерения ЭМС полного цикла в отношении как простых бытовых приборов, так и сложных системы для автомобильной, аэрокосмической и военной промышленности весом до трех тонн.

Также в центре предусмотрен участок для ремонта и оперативной диагностики техники, которая не прошла тесты на ЭМС.

До этого Геннадий Дегтев сообщил, что отчетность резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и их взаимодействие с управляющей компанией переведут в электронный режим. Помимо этого, онлайн-маркетплейс заработает для кооперации и коммуникации резидентов друг с другом.

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