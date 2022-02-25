Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Подмосковья проведут прямой эфир в соцсетях для обманутых дольщиков

Ирина Игнатенко

Общество
Власти Подмосковья проведут прямой эфир в соцсетях для обманутых дольщиков
Фото: pixabay.com

На странице Министерства жилищной политики Московской области в Instagram (@minzhilmo) 28 февраля пройдет прямой эфир для дольщиков недостроенных домов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.

Эфир будет посвящен объектам, по которым Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства. На вопросы жителей ответят представители министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Начало трансляции запланировано на 15:00. К эфиру могут присоединиться все желающие. Во время эфира можно будет отправлять комментарии и вопросы в чат.

До этого депутат Сергей Колунов выразил уверенность в том, что Московская область своевременно решит проблему обманутых дольщиков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу разобраться с вопросом обманутых дольщиков до конца следующего года. Такие же задачи поставил перед регионом губернатор Андрей Воробьев. По словам Колунова, к 2023 году 25 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от собственных квартир.

Читайте также:
Подмосковье Строительство дольщик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте