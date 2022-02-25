Власти Подмосковья проведут прямой эфир в соцсетях для обманутых дольщиков

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На странице Министерства жилищной политики Московской области в Instagram (@minzhilmo) 28 февраля пройдет прямой эфир для дольщиков недостроенных домов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.

Эфир будет посвящен объектам, по которым Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства. На вопросы жителей ответят представители министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Начало трансляции запланировано на 15:00. К эфиру могут присоединиться все желающие. Во время эфира можно будет отправлять комментарии и вопросы в чат.

До этого депутат Сергей Колунов выразил уверенность в том, что Московская область своевременно решит проблему обманутых дольщиков. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу разобраться с вопросом обманутых дольщиков до конца следующего года. Такие же задачи поставил перед регионом губернатор Андрей Воробьев. По словам Колунова, к 2023 году 25 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от собственных квартир.