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Подросток пропал после спуска на реку в Южном Тушине

Георгий Соланович

Происшествия
Подросток пропал после спуска на реку в Южном Тушине
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Химкинское водохранилище Карта всех событий

Подросток пропал, провалившись под лед на реке в Южном Тушине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По словам очевидцев, двое юношей уронили в реку неизвестный предмет. В попытках его достать они спустились на реку и провалились в воду. Один из подростков смог выбраться на берег, второй пропал.

Подросток пропал после спуска на реку в Южном Тушине Фото: Телеграм-канал московской прокуратуры

В данный момент ведутся поиски пропавшего юноши.

Ход проверки взяли на контроль в прокуратуре Москвы. На месте происшествия находится тушинский межрайонный прокурор Михаил Должиков, уточнили в Telegram-канале ведомства.

22 февраля сообщалось, что сотрудники полиции проверяют пропажу горничной из посольства Омана в Москве. По данным СМИ, утром 19 февраля уроженка Филиппин вышла из здания посольства и направилась в сторону станции метро «Третьяковская», но назад так и не вернулась. Пропавшая женщина обычно не выходит из здания, так как не знает русского языка. При себе у женщины были паспорт, телефон и 700 долларов.

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