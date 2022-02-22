Полиция проверяет пропажу горничной из посольства Омана в Москве

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Сотрудники полиции проводят проверку по делу о пропаже горничной из посольства Омана в Москве. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

По данным СМИ, утром 19 февраля уроженка Филиппин вышла из здания посольства и направилась в сторону станции метро «Третьяковская», но назад так и не вернулась.

Пропавшая женщина обычно не выходит из здания, так как не знает русского языка. При себе у женщины были паспорт, телефон и 700 долларов.

По факту пропажи проводится проверка, передает ТАСС.

В субботу ночью, 5 февраля, в селе Аксиньино возле садового товарищества «Солнечный берег» 70-летний экс-заместителя министра юстиции России Владимир Ялунин уехал на квадроцикле в поле в сторону местного храма. Позднее стало известно, что он пропал без вести. 8 февраля в Красноярском крае Ялунина нашли мертвым.