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Столичных автомобилистов предупредили о затруднении движения на ТТК и МКАД

Анастасия Колоскова

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Столичных автомобилистов предупредили о затруднении движения на ТТК и МКАД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

На некоторых участках Третьего транспортного кольца (ТТК) и Московской кольцевой автодороги (МКАД) наблюдается затруднение движения транспорта. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, движение затруднено на улице Сущевский Вал (на внешней стороне ТТК), улице Автозаводской (внутренняя сторона ТТК), а также в районе 91-го километра МКАД (на внешней стороне).

В департаменте отметили, что заторы связаны с тем, что москвичи спешат в пятничный вечер поскорее уехать с работы.

— Загруженность дорог — пять баллов, в пиковое время ожидаем 7–8, — отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что движение транспорта будет ограничено с 1 марта в районе улицы Волхонки. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Они продлятся до конца марта. Для проезда транспорта будет частично закрыта одна полоса в районе дома 6 по улице Волхонке, а также участок Знаменского переулка от дома 8/4, строение 1 по Колымажному переулку до одноименного переулка.

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