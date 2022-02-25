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Подозреваемых в убийстве футбольного агента в Латвии задержали в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Подозреваемых в убийстве футбольного агента в Латвии задержали в Москве
Фото: depositphotos

Сотрудники столичного угрозыска задержали двух граждан Латвии, подозреваемых в убийстве футбольного агента в апреле 2021 года. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: Сайт МВД-Медиа

После совершения преступления злоумышленники скрылись от местных правоохранителей и были объявлены в международный розыск. Один из них был доставлен в Брянск. По словам представителя ведомства, он также может быть причастен к краже дизельного топлива из магистрального нефтепровода Куйбышев – Брянск.

Второго задержанного могут экстрадировать в Латвию, уточняется на сайте «МВД-Медиа».

24 февраля столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Иркутской области, изрезавшего ножом пенсионера в центре столицы в сентябре прошлого года. Инцидент произошел 13 сентября 2021 года. Молодой человек гулял по столичным улицам в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста у него возник конфликт с 67-летним случайным прохожим. В ходе ссоры гость столицы достал туристический нож и не менее одиннадцати раз ударил им оппонента. От полученных ранений 67-летний мужчина скончался на месте.

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