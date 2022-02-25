«Не навреди»: политолог спрогнозировал ответные санкции России против Запада

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Россия может ввести ответные санкции против западных чиновников, а также ограничить экспорт некоторых товаров. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил политолог Марат Баширов.

— В первую очередь это будут персональные санкции в отношении чиновников Евросоюза и США. Вряд ли будут санкции, которые будут касаться каких-то предпринимателей. Это не в нашей практике. Вполне возможно, что в ответ на санкции того же ЕС в части поставок запчастей для самолетов Airbus и вообще прямой продажи этих самолетов будут введены какие-то санкции, связанные с продукцией, которые эти заводы получали из России. Например, вполне возможны санкции на прямые продажи титана и алюминия, — предположил собеседник «ВМ».

Эксперт также назвал ключевой принцип, которым руководствуется наша страна, при введении ответных мер:

— Всегда наше правительство перед тем, как вводить санкции, советуется с нашими предпринимателями. Один из принципов — не навреди внутреннему рынку, не навреди внешним торговым связям, которые ведут наши предприниматели.

В пятницу, 25 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия подготовила ответные санкции в отношении западных стран. По ее словам, они ударят по слабым местам Запада.