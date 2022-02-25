Спасатели в Новой Москве помогли коту спуститься с дерева

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Столичные спасатели помогли коту, который не мог спуститься с верхушки дерева. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, дежурная смена ПСО № 310 столичного пожарно-спасательного центра возвращалась в подразделение после проведения профилактических мероприятий, когда поступил звонок от школьника. Он рассказал, что в поселении Кленовском кот забрался на дерево и в течение долгого времени не может спуститься.

— Старший дежурной смены Михайлов Андрей и пожарный Рузаков Михаил помогли коту, используя трехколенную лестницу, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Аналогичный случай произошел в минувшем январе. Житель столицы обратился к спасателям ПСС «Троицкая» с просьбой помочь снять кота с дерева. Животное застряло неподалеку от станции. Выручать кота отправились спасатели на воде. Они обнаружили усатого на одном из деревьев, расположенных в полукилометре от ПСС «Троицкая». Животное находилось на высоте 12–14 метров. Кот был спасен и передан хозяину.