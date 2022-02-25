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Трое мужчин в Подмосковье три года использовали рабский труд

Георгий Соланович

Происшествия
Трое мужчин в Подмосковье три года использовали рабский труд
Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Следственный отдел завершил расследование по делу трех человек, обвиняемых в использовании рабского труда. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 25 февраля.

По словам представителя ведомства, обвиняемые с 2018 по 2021 год искали в Москве, Подмосковье и Калужской области граждан с признаками инвалидности. Обманным путем предполагаемые злоумышленники привозили потерпевших в Подольск, где избивали, насиловали и заставляли их заниматься попрошайничеством. Полученные деньги жертвы отдавали троим подозреваемым. За три года подобная участь постигла шестерых человек.

В рамках дела следствие проводило допросы и экспертизы. Обвиняемые всячески пытались запутать ход дела, однако у них не вышло: были собраны необходимые доказательства вины преступников, а также возбуждено пять уголовных дел. Трое мужчин вскоре предстанут перед Подольским городским судом.

24 февраля сообщалось, что перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, занимавшиеся проведением азартных игр на территории столичного региона. Известно, что сообщество занималось незаконной деятельностью в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года. Под видом разрешенных законом букмекерских контор они проводили незаконные азартные игры вне игорных зон с использованием специального оборудования. Их подпольные игорные заведения располагались по 14 адресам в Москве.

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