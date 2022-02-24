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Организаторам незаконного игорного бизнеса в Москве утвердили обвинение

Анастасия Колоскова

Происшествия
Организаторам незаконного игорного бизнеса в Москве утвердили обвинение
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Организатор и участники преступного сообщества, занимавшиеся проведением азартных игр на территории столичного региона, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 24 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступного сообщества 48-летнего жителя Санкт Петербурга и его 13 соучастников в возрасте от 37 до 56 лет, жителей Москвы и Московской области, — пояснила представитель ведомства.

По ее словам, они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр.

Известно, что сообщество занималось незаконной деятельностью в период с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года.

Под видом разрешенных законом букмекерских контор они проводили незаконные азартные игры вне игорных зон с использованием специального оборудования. Их подпольные игорные заведения располагались по 14 адресам в Москве.

Четверо из обвиняемых курировали подразделения преступного сообщества, еще трое осуществляли прямое руководство заведениями на улицах Люблинской и Мосфильмовской, остальные выполняли функции администраторов, а также отвечали за транспортировку, программирование и настройку техническое обслуживания оборудования.

Уголовное дело рассмотрит Пресненский районный суд Москвы.

В конце прошлого года четырех человек задержали за организацию азартных игр на юго-западе столицы. Три женщины в возрасте от 23 до 46 лет и 31-летний мужчина проводили азартные игры в съемной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Попасть в заведение можно было только по приглашению.

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