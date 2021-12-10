Четырех человек задержали за организацию азартных игр на юго-западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Четырех человек задержали за организацию азартных игр на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, три женщины в возрасте от 23 до 46 лет и 31-летний мужчина проводили азартные игры в съемной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Попасть в заведение можно было только по приглашению.

Спустя некоторое время силовики задержали организаторов игр. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

— В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны и игорное оборудование, — заключила Иванова.

В ноябре на севере столицы правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного клуба, который находился на улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

Организаторы незаконного предприятия соблюдали меры конспирации. В клуб можно было попасть только по предварительной записи, а постоянные клиенты были внесены в телефонную базу данных.