«Я там не работаю»: Башаров прокомментировал свое «увольнение» из «Школы современной пьесы»

Фото: instagram/marabash1

Российского актера Марата Башарова не могли уволить из театра «Школа современной пьесы», так как он там не работает. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил сам артист.

По его словам, человека невозможно уволить из организации, где он даже не работает. Башаров сообщил, что штатным актером «Школы современной пьесы» он не является, хотя на протяжении нескольких лет сотрудничал с московским театром.

— Я там не работаю. Я не состою в труппе театра «Школа современной пьесы». Я не являюсь штатным актером этого театра. Как я могу уйти и прокомментировать уход оттуда, где я не работаю? — прокомментировал слухи о своем увольнении актер в беседе с «Пятым каналом».

До этого художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз заявил, что Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за серьезных проблем с алкоголем. Более того, худрук театра назвал ложными сообщения СМИ о том, что причиной увольнения Башарова стала поддержка актера спецоперации на Украине, а также его совместные фотографии с президентом России Владимиром Путиным.