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Число российских регионов с системой оплаты «СберТройка» увеличится вдвое

Анастасия Колоскова

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Число российских регионов с системой оплаты «СберТройка» увеличится вдвое
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В настоящее время система оплаты «СберТройка» работает в 14 городах и регионах России, при этом до конца текущего года их число увеличится до 28. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В рамках поставленной президентом РФ задачи мы создаем единый цифровой сервис и внедряем нашу билетную систему на базе карты «Тройка» на транспорте за пределами Москвы. Власти регионов, где запущена «Тройка», активно участвуют во всех вопросах и выбирают уже готовое, проверенное решение со всей инфраструктурой и экономят существенные деньги, — рассказал глава департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Он отметил, что к настоящему времени по карте «Тройка» в общей сложности на всей территории страны пассажиры совершили порядка десяти миллионов поездок. Это позволило им сэкономить свыше 5 миллионов рублей, уточнил Ликсутов.

Число российских регионов с системой оплаты «СберТройка» увеличится вдвое Фото: Департамент транспорта Москвы

В департаменте напомнили, что пассажиры с «Тройкой» могут оплачивать проезд в любом городе России, где работает эта система оплаты. Карта позволит сэкономить на проезде не только деньги, но и время, так как пассажиру не требуется каждый раз покупать билет.

До этого сообщалось, что «СберТройка» запустила пилотный проект льготной оплаты проезда в Туле. Пассажиры могут оплатить проезд самостоятельно — терминалы расположены на поручнях у входных дверей.

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