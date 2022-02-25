ВС РФ вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной операции на Украине было уничтожено 211 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

— Всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, — уточнил он.

Кроме того, было уничтожено 67 танков, 16 систем залпового огня, 87 специальных военных автомобилей, передает слова Конашенкова РИА Новости.

Более того, в ходе спецоперации было захвачено большое количество вооружения, которое Украине предоставили страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.