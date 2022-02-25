Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем в марте

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Оперштаб объявил о возобновлении авиасообщения с Индонезией и Китаем с 14 марта.

— По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва — Денпасар с частотой три рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении.

При этом число рейсов с 16 странами с той же даты будет увеличено. Среди них, в частности, Азербайджан, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Мальдивы, Саудовская Аравия и Таиланд, отмечает РИА Новости.

21 февраля Россия увеличила количество регулярных авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой. При этом возобновляются полеты в другие страны из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Число разрешенных рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличено с семи до 14 в неделю. По маршруту Санкт-Петербург — Будапешт — с четырех до семи в неделю.

Количество рейсов из Москвы в Коломбо выросло с двух до четырех в неделю, по маршрутам Калининград — Берлин — с двух до шести в неделю. Из Калининграда в Дюссельдорф полеты могут выполняться с частотой пять рейсов в неделю.