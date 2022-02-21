Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия увеличила авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой

Виктория Храменкова

Общество
Россия увеличила авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой
Фото: Pexels

С понедельника, 21 февраля, Россия увеличила количество регулярных авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой.

Также известно, что возобновляются полеты в другие страны из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

— Число разрешенных рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличено с семи до 14 в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с четырех до семи в неделю. Число рейсов из Москвы в Коломбо выросло с двух до четырех в неделю, по маршрутам Калининград — Берлин с двух до шести в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф полеты могут выполняться с частотой пять рейсов в неделю, — пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что власти Туниса упростят въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.

Жители России потратили на зарубежные поездки с целью вакцинации от COVID-19 около 400 миллионов рублей с момента появления таких туров в сентябре прошлого года. За январь россияне потратили на такие поездки в общей сложности около 80–90 миллионов рублей.

Читайте также:
авиарейсы зарубежные страны Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Все мнения
О проекте