Россия увеличила авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой

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С понедельника, 21 февраля, Россия увеличила количество регулярных авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой.

Также известно, что возобновляются полеты в другие страны из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

— Число разрешенных рейсов по маршруту Москва — Будапешт увеличено с семи до 14 в неделю, по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с четырех до семи в неделю. Число рейсов из Москвы в Коломбо выросло с двух до четырех в неделю, по маршрутам Калининград — Берлин с двух до шести в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф полеты могут выполняться с частотой пять рейсов в неделю, — пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что власти Туниса упростят въезд для прибывающих в страну туристов с 15 февраля. Привитые отечественными вакцинами россияне должны будут предоставить сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке. ПЦР-тест при этом требоваться не будет.

Жители России потратили на зарубежные поездки с целью вакцинации от COVID-19 около 400 миллионов рублей с момента появления таких туров в сентябре прошлого года. За январь россияне потратили на такие поездки в общей сложности около 80–90 миллионов рублей.