Рейнольдс намекнул на выход новой части «Дэдпула»

Кадр из фильма Дэдпул / 2018 год

Канадско-американский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс сообщил, что в скором времени поделится подробностями о планирующейся третьей части фильма «Дэдпул».

— Надеюсь, что рано или поздно у меня будет пакет обновлений по этому поводу. Так что более четко и ясно я смогу рассказать о триквеле в ближайшем будущем, — отметил голливудский актер.

Такой ответ последовал во время интервью Сollider на вопрос о дате выхода третьей части франшизы супергероя Marvel. Рейнольдс обнадежил поклонников, что в ближайшем времени они смогут увидеть картину на экранах кинотеатров.

Ранее стало известно, что известный американский актер Дуэйн Скала Джонсон займется экранизацией популярной игровой франшизы. По его словам, намечается очень крупный проект. Анонс фильма будет уже в 2022 году, но пока не возможности сказать даже название игры, так как это будет противоречить условиям контракта.

Также компания Rockstar сообщила фанатам игровой серии Grand Theft Auto о создании новой части франшизы. Информация об этом появилась на официальном сайте разработчика в пятницу, 4 февраля.