Дуэйн Джонсон снимет серию фильмов по популярной игровой франшизе

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Известный американский актер Дуэйн Скала Джонсон займется экранизацией популярной игровой франшизы. Об этом сообщил Men’s Journal.

По словам актера, намечается очень крупный проект. Скала уже работает над картиной. Анонс фильма будет уже в 2022 году, однако Дуэйн Джонсон пока не может сказать даже название игры — ему мешают условия контракта.

Многие фанаты высказали предположение о том, что игровая франшиза, о которой говорит телезвезда, — это Call of Duty, передает Men’s Journal.

В октябре 2021 года команда Team Spirit из России одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Россияне одолели соперников на первых двух картах, однако не обеспечили досрочную победу, поэтому итог чемпионства решился на пятой карте. Игроки получат около 18,2 миллиона долларов. Китайцам за второе место вручат 5,2 миллиона долларов. Третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, которому достались 3,6 миллиона долларов.

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