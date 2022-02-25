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Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых сводят мужчин с ума

Иван Юминов

Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых сводят мужчин с ума
Кадр из фильма Куриоса

Астрологи считают, что представительницам трех знаков зодиака удается без труда сводить мужчин с ума.

Весы

Такие женщины изящны, грациозны и нежны. В них трудно не влюбиться, ведь лишь с ней кавалер будет чувствовать себя могущественным покровителем.

Лев

Женщины-Львы царственны и аристократичны, а их внешность не оставит мужчин равнодушными. Каждый из них, уверены эксперты, останется в восторге от их черт лица и волос.

Скорпион

Женщин под этим знаком зодиака обычно описывают такими выражениями, как «яд с медом» и «кровь с молоком». Эти страстные и утонченные натуры не будут знать отбоя от фанатов, отмечает Пятый канал.

18 февраля шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «ВМ», представителей каких знаков зодиака в первом месяце весны ждет небывалый успех. Так, Водолею в первом месяце весны улыбнется удача.

Март подарит возможность пересмотреть отношения с близкими и решить сложные финансовые вопросы. Дружеские и любовные связи, которые завяжутся сейчас, будут надежными и длительными — представители этого знака зодиака обретут новых друзей и единомышленников.

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