Росреестр в январе 2022 года принял более 55 тысяч заявлений в электронном виде

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Столичное управление Росреестра в январе 2022 года приняло 55 929 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости в электронном виде, что на 48,2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проводимая работа по переводу услуг Росреестра в электронный формат позволяет гражданам оформлять свою недвижимость удобным для них способом. <...> От года к году растет число поступающих электронных заявлений в Москве. Так, в январе нами принято около 56 тысяч заявлений — это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный месяц годом ранее, а по сравнению с 2020 годом — в 3,4 раза, — уточнил глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В пресс-службе также добавили, что все основные услуги ведомства в электронной форме доступны на официальном портале Росреестра.

Управление Росреестра по Москве и центры государственных услуг «Мои документы» сократят сроки регистрации недвижимости. С 24 февраля по 3 марта в случае подачи заявления на оформление недвижимости сроки оказания услуг сократят до трех рабочих дней без учета доставки. Однако акция доступна только для тех москвичей, которые лично подали документы.