Столичный Росреестр и «Мои Документы» сократят сроки регистрации недвижимости

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Росреестр по Москве и центры государственных услуг «Мои Документы» сократят сроки регистрации недвижимости. Об этом сообщил руководитель ведомства по городу Игорь Майданов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что с 24 февраля по 3 марта в случае подачи заявления на оформление недвижимости сроки оказания услуг сократят до трех рабочих дней без учета доставки. Однако акция доступна только для тех москвичей, которые лично подали документы.

— Воспользоваться акцией могут покупатели квартир на вторичном рынке Москвы, а также физические лица, которым надо зарегистрировать договор мены или оформить дарение объекта недвижимости. Быстрое оформление документов возможно только в случае личного обращения правообладателей в центры госуслуг «Мои Документы», — заключил Майданов.

Специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 539 660 заявлений в электронном формате за 2021 год. Этот показатель на 51,4 процента опередил уровень 2020 года. Такая статистика стала рекордной за все время онлайн-регистраций в городе.