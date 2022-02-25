Meta отказалась исполнять требования России об аккаунтах СМИ

Фото: Unsplash

Компания Meta обвинила власти России в попытках прекратить факт-чекинг публикаций ряда СМИ в Facebook. Об этом заявил вице-президент организации Ник Клегг в пятницу, 25 февраля.

— Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались, — сказал представитель компании.

В результате Россия якобы намерена ограничить использование сервисов Meta, написал Клегг в Twitter.

25 февраля в Роскомнадзоре заявили, что меры частичного ограничения доступа начнут применяться к Facebook. Поводом для ситуации стало ограничение сервисом аккаунтов РИА Новости, «Газеты.ру», телеканала «Звезда», а также «Ленты.ру». Данные действия в отношении СМИ, как уточняется, запрещены по закону.

Генпрокуратура и МИД в связи с этим признали Facebook причастной к нарушению прав и свобод человека. После этого ведомство в соответствии с законодательством приступило к частичному ограничению доступа к социальной сети.