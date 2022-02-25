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Кальянную опечатали в Москве из-за нарушения санитарных требований

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Кальянную опечатали в Москве из-за нарушения санитарных требований
Фото: Pixabay
Профсоюзная, д. 27, корп. 1 Карта всех событий

Кальянная «МСК» на Профсоюзной улице опечатана в связи с несоблюдением санитарных требований по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Проверку сотрудники Роспотребнадзора проводили 17 февраля. В ходе нее стало известно, что кальянная продолжает свою работу, несмотря на действующий запрет курения кальянов в общественных местах. Более того, в заведении не соблюдаются антиковидные меры: отсутствуют рабочие растворы дезинфицирующих средств.

— В связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемических требований 24 февраля специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе произведено опечатывание помещений кальянной «Московская сеть кальянных «МСК», — говорится в сообщении.

Материалы административного дела были направлены в в Зюзинский районный суд. Там будет рассматриваться вопрос о закрытии кальянной на 90 дней, уточняется на сайте Роспотребнадзора.

7 февраля появилась информация о том, что Роспотребнадзор приостановил работу более 50 компаний в Москве с начала года за нарушение мер в связи с коронавирусом.

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