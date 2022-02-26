Гинцбург раскрыл эффективность «Спутника V» против тяжелого «омикрона»

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Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» от госпитализаций и тяжелого течения заболевания «омикроном» составляет около 89 процентов. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, об этом свидетельствуют совместные данные наблюдений НИЦ и лучших столичных клиник.

— Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89 процентов, а если он пробустирован, то порядка 93-94 процентов, — рассказал специалист.

Он подытожил, что защита от заражения коронавирусом при вакцинации данным препаратом составляет 56 процентов. Назальная вакцина должна только увеличить этот показатель, передает РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова недавно сообщила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составил 57,8 процента. Показатель превышает уровень в 80 процентов в четырех регионах — Санкт-Петербурге, Мурманской области, Карелии и Севастополе, уточнила Голикова. Коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад людьми, добавила вице-премьер.