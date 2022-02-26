Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург раскрыл эффективность «Спутника V» против тяжелого «омикрона»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург раскрыл эффективность «Спутника V» против тяжелого «омикрона»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» от госпитализаций и тяжелого течения заболевания «омикроном» составляет около 89 процентов. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, об этом свидетельствуют совместные данные наблюдений НИЦ и лучших столичных клиник.

— Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89 процентов, а если он пробустирован, то порядка 93-94 процентов, — рассказал специалист.

Он подытожил, что защита от заражения коронавирусом при вакцинации данным препаратом составляет 56 процентов. Назальная вакцина должна только увеличить этот показатель, передает РИА Новости.

Вице-премьер России Татьяна Голикова недавно сообщила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составил 57,8 процента. Показатель превышает уровень в 80 процентов в четырех регионах — Санкт-Петербурге, Мурманской области, Карелии и Севастополе, уточнила Голикова. Коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад людьми, добавила вице-премьер.

Читайте также:
Вакцина «Спутник V» Александр Гинцбург Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте