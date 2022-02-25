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Уровень коллективного иммунитета в России составил 57,8 процента

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень коллективного иммунитета в России составил 57,8 процента
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составил 57,8 процента.

— По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла — 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8 процента, — сказала чиновник.

Показатель превышает уровень в 80 процентов в четырех регионах — Санкт-Петербурге, Мурманской области, Карелии и Севастополе, уточнила Голикова. Коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад людьми, добавила вице-премьер.

Гражданам, подчеркнула она, важно вовремя позаботиться о здоровье. Для защиты от тяжелого течения болезни следует привиться, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

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25 февраля вирусолог Геннадий Викулов заявил «ВМ», что, несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается. По его словам, куда опаснее может стать мутация гибрида «омикрона» и штамма «дельта» — так называемого «дельтакрона».

По словам эксперта, «дельтакрон», который получился в результате скрещивания двух штаммов, вобрал в себя худшие качества своего первого «родителя» — «дельты». Викулов заключил, что вирус продолжает эволюционировать, и остерегаться стоит в первую очередь новых мутаций именно «дельтакрона».

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