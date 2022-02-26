Пушкинский фонтан в центре Москвы капитально отремонтируют

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В центре столицы проведут капитальный ремонт одного из самых известных городских фонтанов — Пушкинского. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт Пушкинского фонтана, который был запущен в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Этот фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита с тремя чугунными чашами, — рассказал заммэра.

Он напомнил, что фонтан стал одним из символов Москвы, возле которого часто назначают встречи и свидания.

По словам Петра Бирюкова, ремонтные работы начнутся после окончания сезона фонтанов, в октябре. Их планируют завершить весной будущего года.

Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что проект предусматривает полное обновление внешнего вида фонтана, а также оборудования. Так, будут заменены гидроизоляция чаш и гранитная облицовка фонтана. Кроме того, специалисты отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, заменят насосное и электрическое оборудование, подсветку, приведут в порядок технические помещения. У объекта установят систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию.

Заммэра отметил, что москвичи не почувствуют неудобств в связи с работами. На время капремонта будет огорожен лишь сам фонтан, при этом Пушкинская площадь будет открыта для пешеходов.

До этого стало известно, что в Москве в 2022 году заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта.