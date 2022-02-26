Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение временно ограничат в трех округах столицы

Полина Долганова

Город
Движение временно ограничат в трех округах столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Академика Челомея Карта всех событий

Движение транспорта будет ограничено на улице Академика Челомея в Москве в период с 1 марта по 30 ноября.

Ограничения будут вызваны работами по строительству инженерных сетей.

Специалисты будут поэтапно занимать до двух полос на дорогах.

Кроме того, ограничения будут введены в районе улицы Дурова и Ботанического переулка. Они будут действовать на шести участках с 1 марта по 28 августа.

Движение также будет ограничено в 12-м проезде Марьиной Рощи с 3 по 12 марта.

На сайте мэра Москвы подытожили, что с 1 марта по 30 августа одна из полос движения будет перекрыта на улице Щипок. В районе владения 26 для горожан будет временно недоступна парковка.

До этого в дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая. Так, например, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.

Читайте также:
Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте