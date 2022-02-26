Движение временно ограничат в трех округах столицы
Движение транспорта будет ограничено на улице Академика Челомея в Москве в период с 1 марта по 30 ноября.
Ограничения будут вызваны работами по строительству инженерных сетей.
Специалисты будут поэтапно занимать до двух полос на дорогах.
Кроме того, ограничения будут введены в районе улицы Дурова и Ботанического переулка. Они будут действовать на шести участках с 1 марта по 28 августа.
Движение также будет ограничено в 12-м проезде Марьиной Рощи с 3 по 12 марта.
На сайте мэра Москвы подытожили, что с 1 марта по 30 августа одна из полос движения будет перекрыта на улице Щипок. В районе владения 26 для горожан будет временно недоступна парковка.
До этого в дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая. Так, например, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.