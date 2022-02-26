Движение временно ограничат в трех округах столицы

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Россия, Москва, улица Академика Челомея Карта всех событий

Движение транспорта будет ограничено на улице Академика Челомея в Москве в период с 1 марта по 30 ноября.

Ограничения будут вызваны работами по строительству инженерных сетей.

Специалисты будут поэтапно занимать до двух полос на дорогах.

Кроме того, ограничения будут введены в районе улицы Дурова и Ботанического переулка. Они будут действовать на шести участках с 1 марта по 28 августа.

Движение также будет ограничено в 12-м проезде Марьиной Рощи с 3 по 12 марта.

На сайте мэра Москвы подытожили, что с 1 марта по 30 августа одна из полос движения будет перекрыта на улице Щипок. В районе владения 26 для горожан будет временно недоступна парковка.

До этого в дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая. Так, например, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.