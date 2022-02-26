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Москвичи передали более 67 тысяч товаров в поддержку беженцев из Донбасса

Полина Долганова

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Москвичи передали более 67 тысяч товаров в поддержку беженцев из Донбасса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 Карта всех событий

Центры гуманитарной помощи для беженцев продолжают работать в «Мосволонтере» и в 11 центрах Московского дома общественных организаций.

К настоящему моменту жители столицы предоставили свыше 67 тысяч разных товаров, около 7 тонн продуктов питания и более 1730 литров воды.

В помощи беженцам также принимают участие и бизнесмены. Торговые сети доставили в центр сбора посуду, средства гигиены и игрушки для детей.

Приносить товары и предметы первой необходимости можно семь дней в неделю с 10:00 до 19:00 по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1, подытожили на сайте мэра Москвы.

Граждане Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) имеют право бесплатно вакцинироваться и сделать ПЦР-тест в лагере для беженцев в Московской области. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Она добавила, что примерно 95 процентов людей, находящихся в лагерях для беженцев, — женщины и дети. Для них организована работа офтальмологов, лоров, гинекологов и хирургов. Более того, в лагере работает реанимационная служба: после пережитого стресса у граждан могут быть нарушения сердечного ритма или обострение ишемической болезни сердца.

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