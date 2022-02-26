В 2021 году 93% обращений за услугами в имущественно-земельной и жилищной сферах поступили онлайн

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По итогам прошлого года в московский Департамент городского имущества было направлено 1,3 миллиона запросов через портал mos.ru на получение услуг в имущественно-земельной и ЖКХ сферах.

Это количество составляет почти 93 процента от общего числа обращений.

Наиболее популярным в 2021 году оказался сервис сверки финансово-лицевых счетов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из 53 услуг на сайте mos.ru 41 доступна в онлайн-виде.

Кроме того, недавно на портале появился новый сервис, который позволяет уточнять данные о статусе договора аренды, передали на портале мэра Москвы.

С начала года сотрудники единого контактного центра стройкомплекса столицы ответили более чем на 13 тысяч обращений от участников программы реновации. Как правило, жители столицы хотят узнать о сроках переселения в новые дома и условиях покупки дополнительных квадратных метров. Об этом ранее сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.