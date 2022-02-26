Фото: pixabay.com

27 февраля Православная церковь чтит память святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище Философ. В народе этот день называют день Кирилла-Указчика.

27 февраля лучше не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов, не стричь ногти и волосы. Процедуры пройдут неудачно и не принесут ожидаемого эффекта. А вот покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Приобретенные вещи прослужат вам долгое время.

Приметы погоды:

Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Крепкий мороз — к знойному лету.

Какая погода на Кирилла — таким и август будет.

Синицы щебечут громко — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Каких врачей не нужно посещать 27 февраля

Именины отмечают: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Рафаил, Федор.