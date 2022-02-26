Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Каких врачей не нужно посещать 27 февраля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Каких врачей не нужно посещать 27 февраля
Фото: pixabay.com

27 февраля Православная церковь чтит память святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище Философ. В народе этот день называют день Кирилла-Указчика.

27 февраля лучше не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов, не стричь ногти и волосы. Процедуры пройдут неудачно и не принесут ожидаемого эффекта. А вот покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Приобретенные вещи прослужат вам долгое время.

Приметы погоды:

Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Крепкий мороз — к знойному лету.

Какая погода на Кирилла — таким и август будет.

Синицы щебечут громко — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Каких врачей не нужно посещать 27 февраля

Именины отмечают: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Рафаил, Федор.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте