Медведев заявил о возможности возвращения смертной казни после выхода РФ из Совета Европы
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Приостановка членства России в Совете Европы является «хорошей возможностью» для восстановления старых важных институтов в стране. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
— Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае, — сказал он.
Медведев добавил, что санкции могут стать поводом, чтобы окончательно пересмотреть отношения со странами, которые их ввели. Кроме того, ограничительные меры могут прервать диалог по стратегической безопасности и стать поводом для отказа от СНВ-III, передает РИА Новости.
Совет Европы — организация, членство в которой помогало России решить множество внутренних проблем: в частности, улучшить условия содержания заключенных. Отстранение РФ от участия в организации может привести к проблемам с финансированием, которые Совет Европы будет вынужден решать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.
По словам собеседника «ВМ», многие российские политики говорили о том, что членство в Совете Европы не нужно России.