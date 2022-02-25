«Финансовая дыра»: политолог объяснил, чем может обернуться выход России из Совета Европы

Фото: Официальный сайт Совета Европы

Совет Европы — организация, членство в которой помогало России решить множество внутренних проблем: в частности, улучшить условия содержания заключенных. Отстранение РФ от участия в организации может привести к проблемам с финансированием, которые Совет Европы будет вынужден решать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам собеседника «ВМ», многие российские политики говорили о том, что членство в Совете Европы не нужно России.

— Но мне кажется, что осталось очень мало общеевропейских организаций, в которых Россия участвует, поэтому ценность участия в каждой из них возрастает. Сейчас таких организаций две: Совет Европы и ОБСЕ, — отметил политолог.

Членство в Совете Европы полезно для России, уверен специалист. Так, благодаря ему стали возможны серьезные изменения в пенитенциарной системе Российской Федерации: она была приведена в соответствие с европейским стандартом, что позитивно сказалось на условиях содержания заключенных, заметил эксперт.

Одним из условий членства в Совете Европы является мораторий на смертную казнь, отметил Кортунов.

— Теоретически теперь его могут отменить. Это был для России неоднозначный вопрос, поскольку в России не все поддержали отмену смертной казни. Во многих западных странах смертная казнь применяется достаточно часто. Могут ли ввести — зависит от общей динамики ситуации. Наверняка, если будет полный разрыв, то этот вопрос снова встанет, но в конечном счете все будет зависеть от высшего руководства, — рассказал политолог.

Как подчеркнул специалист, у РФ были претензии к Совету Европы. Они заключались в том, что организация необъективно оценивала ситуацию с правами человека в России, выдвигала необоснованные требования и забывала о проблемах с правами человека в других странах-членах.

Отстранение России от участия в Совете Европы говорит о том, что российская делегация не сможет принимать участие в мероприятиях Совета Европы, отметил эксперт.

— Россия не сможет ставить вопросы, предлагать свою повестку дня, апеллировать к Совету Европы, если нам что-то не понравится с правами человека в других странах. Это лишение определенного внешнеполитического инструмента, хоть и не самого главного: это не Организация Объединенных Наций и не «большая двадцатка», но Совет Европы — одна из очень немногих организаций, где представлены все европейские страны, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Кроме того, граждане России лишаются права подавать жалобы в Европейский суд по правам человека, заметил Кортунов. Легальной силы у таких жалоб не будет: Россия сможет не выполнять решения ЕСПЧ, заметил специалист.

По словам специалиста, решение об отстранении России может оказаться временным.

— Насколько я понимаю, пока Россию не исключили, а только приостановили членство. Я думаю, что могут и вернуть: были случаи, когда в ПАСЕ нам приостанавливали членство, но мы вернулись. Там еще вопрос финансовый есть, поскольку Россия — один из основных доноров Совета Европы. Когда Россию временно отстранили, Россия перестала выплачивать эти деньги, и Совет Европы оказался в финансовом кризисе. Это было одним из главных аргументов в пользу восстановления членства России в полном объеме. Если речь зайдет об уходе России из Совета Европы, будет большая финансовая дыра, которую придется каким-то образом закрывать, — отметил политолог.

Кортунов подчеркнул, что у Совета Европы очень узкий мандат: организация занимается защитой прав человека. Такие вопросы, как российско-украинский конфликт, не относятся к ее сфере деятельности, однако именно ситуация на Украине стала поводом для приостановки прав РФ в Совете Европы, заключил эксперт.

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в пятницу, 25 февраля. Впоследствии в ЕС уточнили, что Совет Европы приостановил право России на представительство в организации в связи с ситуацией на Украине.