В Совете Европы уточнили статус России

Фото: Администрация президента РФ

Совет Европы временно приостановил право России на представительство в организации в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили на сайте ЕС.

— Сегодня Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее, — говорится в сообщении.

В ЕС также уточнили, что принятая мера является временной и принята в связи с началом спецоперации на Украине. Более того, РФ остается членом Совета Европы и участником его конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека, уточняется на сайте организации.

До этого в МИД Италии заявили, что комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. В министерстве считают такую меру необходимой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.