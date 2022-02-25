Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Совете Европы уточнили статус России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Совете Европы уточнили статус России
Фото: Администрация президента РФ

Совет Европы временно приостановил право России на представительство в организации в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили на сайте ЕС.

— Сегодня Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее, — говорится в сообщении.

В ЕС также уточнили, что принятая мера является временной и принята в связи с началом спецоперации на Украине. Более того, РФ остается членом Совета Европы и участником его конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека, уточняется на сайте организации.

До этого в МИД Италии заявили, что комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. В министерстве считают такую меру необходимой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Читайте также:
Украина Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте