МИД Италии: Россию исключили из Совета Европы

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Комитет министров Совета Европы исключил Россию из состава организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в пятницу, 25 февраля.

— Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права, — приводит слова Ди Майо РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

Япония в связи с этим заморозила капиталы россиян и запретила выдачу виз гражданам страны. Также страна введет запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

При этом ЕС ограничил продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться ЦБ и правительством России.