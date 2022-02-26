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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первые весенние дни

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в первые весенние дни
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ясная и солнечная погода, а также плюсовые температурные значения ожидают жителей столицы в конце последнего зимнего месяца и начале весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в субботу, 26 февраля.

Он отметил, что 1 марта прогнозируются солнечные и штилевые погодные условия. Атмосферное давление в этот день поднимется на 18–20 миллиметров ртутного столба выше климатической нормы.

— Днем энергия солнца будет уже заметна, температурный фон — примерно три–четыре градуса тепла. В среду температура днем достигнет даже плюс пяти градусов. В общем, погода с весенним характером, — заявил эксперт.

Вильфанд добавил, что 27 февраля в Москве ожидаются несущественные осадки. Однако в понедельник погода стабилизируется.

— В понедельник погода будет умеренно солнечная, ночные температуры прогнозируются минус три–пять градусов, а днем — плюс один–три градуса, — цитирует ТАСС слова метеоролога.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

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