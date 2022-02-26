Психотерапевт рассказала, как «сжечь обиды вместе с Масленицей

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На следующей неделе начнется Масленица. Считается, что смысл этого праздника в примирении с ближними и прощении друг другу всех обид. Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала «Вечерней Москве», как вместе с Масленицей сжечь обиды прошлого.

По ее словам, обида — это отрицательная эмоция, которая в первую очередь разрушает человека, испытывающего ее. Чаще всего обида направлена на какого-то конкретного человека. Для того чтобы с ней справиться, нужно прежде всего признать, что от нее необходимо избавиться.

Есть несколько техник, позволяющих это сделать. Одну из них можно применить во время Масленицы.

— Напишите на листочке все, на что вы обижены — полный список всего того, что вас беспокоит. Сделайте чучело Масленицы или придите туда, где есть это чучело. Положите этот листочек в Масленицу и скажите: «Я прощаю тебе обиду, я прощаю тебя (имя того человека, который эту обиду причинил)». И отпустите обиду вместе с костром, чтобы она осталась в прошлом, — посоветовала психотерапевт.

Масленицу в России встречают с 28 февраля по 6 марта.