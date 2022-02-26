Режим платежей за отопление в холодные зимы изменили в столице

Фото: unsplash

Платежные документы за отопление за февраль изменят в столице из-за колебания температуры воздуха зимой. Цель такой меры — сдерживание прироста платы для горожан за указанную услугу.

Согласно федеральному законодательству, москвичи оплачивают потребление тепла каждый месяц в размере 1/12 от фактического потребления прошлого года. После в конце каждого года проводится корректировка платежной суммы, а также перерасчет.

Так, зима 2021 года оказалась значительно холоднее, чем зимний сезон 2020 года. Из-за этого москвичи потребили больше тепла. Эти данные частные управляющие компании внесли в платежные документы за февраль, что существенно увеличило их сумму. При этом информирование горожан о корректировке платежей за отопление не было проведено.

— Всем управляющим компаниям было дано указание отозвать ранее выставленные жителям платежные документы за февраль и после тщательной проверки выставить новые, с корректировкой. После проверки новые платежные документы за февраль будут сформированы заново и направлены жителям, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что уже зачисленные денежные средства москвичей автоматически зачтут в счет платежей за последующие месяцы 2022 года за отопление.

До этого стал известен график планового технического обслуживания газовых приборов на текущий год. Для удобства горожан в прошлом году газовое предприятие Москвы разработало подписку на уведомления о предстоящем техобслуживании. Сообщение о скором визите придет на почту или в мессенджер за неделю или 24 часа. Также жители могут оценить работу газовщика.