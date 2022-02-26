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Картина «Укротители хаоса» стала лидером зрительского голосования конкурса «Большая цифра»

Ирина Игнатенко

Общество
Картина «Укротители хаоса» стала лидером зрительского голосования конкурса «Большая цифра»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Фильм «Укротители хаоса», который рассказывает об освоении Арктики, занял первое место по итогам зрительского голосования в номинации «Документальное кино».

В фильме речь идет о геологах — героях, которые бросили вызов Арктике и изменили историю всей страны. В 60-х годах они жили и работали в суровых условиях Крайнего Севера и смогли доказать, что Ямал богат углеводородами.

Экспедиция, которой руководил Владимир Цыбенко, обнаружила «куполовидное поднятие». Ученые узнали, что в тундре на глубине тысячи метров есть запасы газа и нефти. Недалеко от поселка Уренгой в 1966 году появилась первая буровая установка. Месторождение решили назвать «Уренгойское». Новое месторождение начали обустраивать в 1970-х годах.

Автор картины «Укротители хаоса» Ольга Сельницкая перед тем, как начать работу над фильмом, несколько раз побывала в Новом Уренгое. Там она смогла найти героев, которые рассказали для будущего фильма свои истории. Сельницкая знакомилась с людьми и по деталям собирала информацию. Также ей удалось найти редкие архивные съемки, сообщает «Ямал-медиа».

Премьера фильма прошла 10 декабря, в день образования ЯНАО.

До этого сообщалось, что фестиваль кинодебютов «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске.

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