Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю

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Планеты будут оказывать преимущественно положительное влияние на следующей неделе, что поможет снизить уровень тревожности. В особенности позитивная энергия проявится в сфере чувственности, сексуальности и личных отношений. Так, астролог Сергей Седашев составил гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящие семь дней.

Следующая неделя поможет Овнам найти верные решения и правильно распорядиться своими ресурсами. Это время идеально подойдет для обдумывания ситуации и своей жизни.

Тельцам в предстоящие семь дней не стоит заниматься интеллектуальной работой и переговорами из-за ощущения ступора.

Близнецы смогут стабилизировать свой круг общения: разорвут неприятные отношения и обретут новые знакомства.

Ракам также сулят благоприятную неделю. Они смогут помириться с давними друзьями, а также поставят новые цели.

Однако непростой период продолжается в жизни Львов. В предстоящие семь такие люди могут столкнуться с неспособностью правильно выражать свои мысли и общаться с окружающими. При этом переживать из-за этого не стоит.

Конфликты на следующей неделе ожидают Дев. Представителей этого знака зодиакального круга могут подвести близкие, коллеги или друзья.

Весам также обещают налаживание коммуникации, которая обернется выгодными условиями для обеих сторон.

Скорпионы в период с 28 февраля по 6 марта должны на максимум верить в себя, что впоследствии принесет свои результаты. Также не стоит долго обдумывать ситуацию.

Стрельцы же смогут построить стратегические планы на жизнь. Однако слишком оптимистично мыслить нежелательно.

Вера в себя поможет Козерогам благоприятно провести следующую неделю. В этот период таким людям необходимо расширять кругозор и изучать новую информацию.

Водолеи смогут привести в порядок свои мысли. Новые знания помогут представителям данного знака зодиака совершить неожиданные открытия.

Наконец Рыбы смогут лучше узнать себя в предстоящие семь дней, а также настроить внутренние ценности, пишет Пятый канал.

Астрологи сообщили, что уровень либидо зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. Они рассказали, с представителями каких из них, страстные ночи не забудутся никогда.