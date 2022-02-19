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Астрологи назвали пять лучших любовников по знаку зодиака

Юлия Курганова

Общество
Астрологи назвали пять лучших любовников по знаку зодиака
Фото: Pexels

Астрологи сообщили, что уровень либидо зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. Они рассказали, с представителями каких из них, страстные ночи не забудутся никогда.

Для Тельцов очень важны тактильные ощущения. Они любят страстные поцелуи, прикосновения и ласки. Любовные утехи с Тельцом будут незабываемыми.

Львы всегда открыты и смелы, склонны к флирту. В обществе они любят быть в центре внимания и прекрасно знают, что перед ними никто не устоит. Страсть к жизни способствует их высокому либидо, поэтому и в интимной жизни они прекрасны. Кроме того, Львы склонны экспериментировать в постели.

«Попробовать все и даже больше!» — главный девиз Скорпионов. Они настойчивы и решительны, что привлекает окружающих. Влюбленных в них — всегда хоть отбивайся, ведь их либидо на очень высоком уровне. А ночи со Скорпионами полны огня и страсти.

Для Стрельца близость — это в первую очередь интересное приключение. В постели он гурман и эстет, который любит приносить удовольствие партнеру и стремится к экспериментам. Нескончаемая энергия Стрельца притягивает окружающих, и они получают взамен море удовольствия.

Водолеи всегда общительны и коммуникабельны. Они способны заинтересовать любого человека и долго не отпускать. Представители этого знака внимательны и нежны как в долгосрочных отношениях, так и в скоротечном романе. Их либидо всегда высоко, сообщается в материале Пятого канала.

Названы самые озабоченные мужчины по знаку зодиака. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака наделяет каждого из нас не только определенными чертами характера, но и определенной манерой поведения, тягой к чему-то. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», мужчины каких знаков зодиака по гороскопу самые озабоченные.

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