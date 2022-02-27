Немецкий врач назвал неожиданный признак опасных болезней

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О серьезных заболеваниях сигнализируют самые разные признаки. Один из таких «тревожных звоночков» — повышенное потоотделение в ночное время. Об этом заявил немецкий врач общей практики Йенс Вагенкнехт.

— Обильное ночное потение может свидетельствовать о хронических воспалениях или опухолях, а также быть признаком таких опасных заболеваний, как рак, — рассказал он в интервью изданию Focus.

Помимо ночного пота, есть и дополнительные симптомы. Среди них потеря веса и приступы лихорадки. При возникновении этих признаков стоит немедленно обратиться к врачу, чтобы определиться со спецификой лечения.

До этого эксперты перечислили десять смертельно опасных болезней, которые угрожают любителям соленого. Медики отмечают, что привычка класть большое количество соли в пищу может привести к проблемам со здоровьем. За день можно съедать не больше пяти граммов соли — это равно одной чайной ложке. Но часто люди превышают эту норму, так как соль содержится во многих продуктах.

Например, избыток соли ведет к расстройствам аутоиммунного характера, а также гипертиреозу, гипотиреозу, зобу. Соль, по словам медиков, может быть опасна и для беременных женщин: у ребенка могут возникнуть проблемы с головным мозгом.