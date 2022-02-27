Сергунина: В Москве действует программа наставничества для молодых реставраторов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках реализации проекта «Реставрационный кураториум» столичные студенты помогут профессиональным реставраторам вернуть исторический облик 526 памятникам. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в субботу, 26 февраля.

Она отметила, что недавно молодые профессионалы приняли участие в восстановлении картины Бориса Щербакова. Ее обнаружили в одном из павильонов Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) во время подготовки здания к ремонтным работам.

По словам заммэра, с помощью проекта студенты не только принимают участие в реставрации, но и перенимают опыт профессионалов.

— На практике побывали уже 200 человек. Вместе с реставраторами ребята работали в Новодевичьем монастыре, особняке Зинаиды Морозовой и других значимых памятниках архитектуры, — заявила Сергунина.

В Старомонетном переулке столицы проводились археологические исследования. Специалистам удалось обнаружить сотни артефактов, датированных XV–XX веками. Артефакты уже доставили в мастерские, где они проходят первичную обработку. Все найденные предметы можно разделить на две категории: изразцы и предметы быта. К изразцам, в частности, относится большинство деталей для украшения печей. Ко второй группе — все то, чем пользовались москвичи на протяжении веков, включая монеты.