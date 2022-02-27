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Дом 1939 года постройки отремонтировали на Воронцовской улице в Москве

Михаил Алимов

Город
Дом 1939 года постройки отремонтировали на Воронцовской улице в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Воронцовская улица, 27/35с1, подъезд 1 Карта всех событий

В Таганском районе столицы капитально отремонтировали дом 1939 года постройки. Здание 27/35 расположилось на Воронцовской улице и построено по индивидуальному проекту. Оно является памятником архитектуры советского периода.

В ходе работ был отремонтирован фасад, отштукатурен подъезд. Специалисты поменяли кровлю, обработали все деревянные поверхности специальным составом. Также они обновили крыльцо и поменяли все инженерные системы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов столицы сообщили, что капитальный ремонт доходного дома Сидамона-Эристова в Москве планируют завершить до конца весны.

Специалисты уделили особое внимание фасаду объекта. Была проведена противогрибковая обработка стен и цоколя, а также восстановлены штукатурный и красочный слои. Специалистам также удалось сохранить историческую расстекловку в местах общего пользования.

Капитально отремонтирована и крыша доходного дома: заменены обрешетка и кровельное покрытие, а в качестве утеплителя уложены минераловатные плиты. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, который значительно снижает риск возникновения пожаров.

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