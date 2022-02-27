Москвичи сдали около 49 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Москве в рамках акции «Елочный круговорот» сдали на переработку около 49 тысяч хвойных деревьев. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году акция прошла в седьмой раз, и мы видим, что интерес москвичей к ней продолжает расти. В период с 2 января по 20 февраля жители столицы сдали на утилизацию около 49 тысяч новогодних деревьев, что на 4,5 тысячи штук превышает предыдущий показатель. Больше всего хвойных собрали в Южном и Западном административных округах: более семи тысяч в каждом, — рассказал он.

Всего в городе работали 583 пункта сбора деревьев, еще два действовали в ближнем Подмосковье. Все собранные хвойные деревья отвозили в 11 пунктов переработки. Там из них делают щепу для подсыпки вольеров и создания экологических троп, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более сорока пяти тысяч хвойных деревьев сдали на переработку жители Подмосковья в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь!».