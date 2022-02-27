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В России за сутки выявили 116 093 новых случая COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 116 093 новых случая COVID-19
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницу с этим диагнозом попали 7742 человека, что на 46 процентов меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 769. Полностью выздоровели еще 137 596 человек.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране заболели 16 291 116 человек. Умерли от этого диагноза 350 927 граждан. Российские медики вылечили 13 458 910 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В России за сутки выявили 116 093 новых случая COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России, по данным на 25 февраля, составил 57,8 процента.

Показатель превышает 80 процентов в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Мурманской области, Карелии и Севастополе, уточнила Голикова. Коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад людьми, добавила вице-премьер.

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