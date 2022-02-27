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Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов

Михаил Алимов

Общество
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов
Фото: Сайт Драматического академического театра имени Ф. Комиссаржевской

В возрасте 77 лет скончался народный артист России, актер театра и кино Борис Соколов. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Драматического театра имени Ф. Комиссаржевской, где долгое время выступал артист.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 года скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов, — говорится на сайте театра.

О причинах смерти не сообщается. Время и место прощания с актером объявят дополнительно.

Борис Соколов с 20 лет играл в театре. Сначала в Киеве, затем перебрался в Москву и поступил в ГИТИС. В 1977 году впервые вышел на сцену Театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге и остался там до конца жизни. Артиста хвалили за искренность образов, юмор и серьезное отношение к делу. За свою жизнь он сыграл в десятках спектаклей. Среди них «С тобой и без тебя», «Дни Турбиных», «Убийство Гонзаго», «Полоумный Журден», «Смерть коммивояжера», «Прощай клоун». Зрителям он запомнился не только ролями в театре. В сериале «Улицы разбитых фонарей» Соколов сыграл роль адвоката Вадима Свиристельского.

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