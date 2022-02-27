Реставрация фасадов детской больницы святой Ольги началась в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Орлово-Давыдовский переулок, 2Ас1 Карта всех событий

В столице началась реконструкция фасадов детской больницы святой Ольги. Учреждение расположилось в строениях 1–4, дом № 2а, в Орлово-Давыдовском переулке. Оно имеет статус памятника культурного значения регионального масштаба.

— Архитектурный ансамбль детской больницы святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке — уникальный памятник архитектуры. Здания ансамбля не реставрировались с момента постройки, долгое время они не использовались и требовали проведения комплексных работ. Начался первый этап долгожданной реставрации, — заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, особое внимание специалисты уделят мозаичным панно с изображениями святой Ольги и целителя Пантелеимона. Первое бережно демонтируют и отреставрируют в мастерской, чтобы вернуть в отличном состоянии на место. Панно с целителем Пантелеимоном сохранилось лучше, поэтому работы можно провести прямо на месте.

Перед началом работ здание дополнительно укрепили. На данном этапе демонтированы ненесущие внутренние стены и установлены временные распределительные пояса из металла, передает официальный сайт мэра Москвы.

21 февраля завершилась реставрация южного вестибюля станции «Динамо», теперь он вновь открыт для посетителей. За время работ были полностью отреставрированы лепной декор, декоративная штукатурка и светильники на балконах с деревянным основанием. Специалисты вернули стенам исторический цвет и воссоздали уникальный купол с витражом и подсветкой.