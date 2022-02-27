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Флорист рассказала о недооцененном способе сделать недорогой пышный букет к 8 Марта

Руслан Давлетшин

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Флорист рассказала о недооцененном способе сделать недорогой пышный букет к 8 Марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Приближается Международный женский день — 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

В первую очередь, говорит флорист Анастасия Жилина, надо использовать зелень. По ее словам, часто покупатели ориентируются на открытые цветы, которые находятся на пике своей «карьеры».

— Они могут простоять недолго. А зелень придает форму. Она насыщает букет объемом, и если к зелени добавить недорогие пышные цветы (хризантемы, розы, астры), то такой букет будет обладать естественной природной красотой, будет долго радовать глаз и несильно ударит по кошельку. Часто такой способ недооценивают, — отметила специалист.

Самым классическим видом зелени, говорит эксперт, является эвкалипт. Он бывает самой разной формы. Также подойдут рускус и салал. Названия этих растений знают в каждом цветочном магазине.

По стоимости дополнение зеленью может составить порядка 40 процентов от набранного букета, добавила Жилина. Но в этом случае можно просто уменьшить количество открытых цветов, «замиксовав» их с зеленью. Тогда с высокой долей вероятности букет получится и недорогим, и красивым, заключила флорист.

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