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Кардиолог рассказал, когда повышенная температура говорит об опасном заболевании

Евгений Белоусов

Общество
Кардиолог рассказал, когда повышенная температура говорит об опасном заболевании
Фото: Анна Быкова

Иногда повышенная температура может сообщать о серьезных проблемах со здоровьем. Тромбофлебит — заболевание вен, которое сопровождается образованием тромбов. Такой недуг очень важно вовремя успеть диагностировать. Врач-эндокринолог, кардиолог Алексей Жито рассказал, как можно определить у себя эту болезнь.

По словам эксперта, тромбофлебит вызывает в организме человека воспалительные процессы. Однако тут следует отметить, что существуют два варианта развития болезни. При первом сначала образуются тромбы, за которыми следует воспалительный процесс. При втором — воспалительный процесс провоцирует образование тромбов.

— В некоторых случаях это заболевание осложняется повышением температуры тела. Нередко это является лишь одним из симптомов, но именно за него врач может «ухватиться» и в итоге установить правильный диагноз, — рассказал врач.

Тромбофлебит, уточнил Жито, проявляется, как правило, в нижних или верхних конечностях. Кроме того, у женщин часто поражается малый таз.

Если область поражения достаточно большая, например, глубоких вен нижних конечностей, распространенный на всю голень, как раз и могут быть такие проявления, как озноб и жар.

— Образовавшийся тромб отрывается и перемещается в легкие. Возникает инфарктная пневмония, которая также может сопровождаться кашлем, ухудшением общего самочувствия, одышкой и температурой, — отмечает врач.

Он особо подчеркнул, что диагноз поставить может только врач, но игнорировать плохое самочувствие или внезапное повышение температуры ни в коем случае нельзя. С таким следует сразу же обратиться к специалисту, передает Пятый канал.

До этого эксперты перечислили десять смертельно опасных болезней, которые угрожают любителям соленого. Медики отмечают, что привычка класть большое количество соли в пищу может привести к проблемам со здоровьем.

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